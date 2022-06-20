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Песчаную скульптуру «Цой жив» откроют в Петербурге

Песчаную скульптуру «Цой жив» откроют в Петербурге
кадр из фильма «Асса»

Скульптуру «Цой жив» откроют на пляже Петропавловской крепости в Петербурге. Мероприятие состоится 21 июня.

Сообщается, что композиция выполнена из песка и посвящена легендарному музыканту Виктору Цою. Автором скульптуры стал Теймур Абдулганиев. Пока он добавляет к песчаному произведению последние штрихи, передает Peterbug2.

Открытие скульптуры приурочено к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя. Начало мероприятия запланировано на 17:00 по московскому времени. Композицию подготовили в рамках фестиваля скульптур в Северной столице.

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RusNewsToday24
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