Песчаную скульптуру «Цой жив» откроют в Петербурге

Скульптуру «Цой жив» откроют на пляже Петропавловской крепости в Петербурге. Мероприятие состоится 21 июня.
Сообщается, что композиция выполнена из песка и посвящена легендарному музыканту Виктору Цою. Автором скульптуры стал Теймур Абдулганиев. Пока он добавляет к песчаному произведению последние штрихи, передает Peterbug2.
Открытие скульптуры приурочено к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя. Начало мероприятия запланировано на 17:00 по московскому времени. Композицию подготовили в рамках фестиваля скульптур в Северной столице.