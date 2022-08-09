Первый завод по производству щелочных батареек появится в России

Краснодарский край станет местом расположения первого в России предприятия по производству щелочных батареек, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.
Губернатор в своем Telegram-канале написал, что обсудил реализацию вышеуказанного проекта с инвесторами, которые работают в субъекте РФ уже более 30 лет.
«Сегодня, когда иностранные компании уходят с российского рынка, есть прекрасная возможность занять свободные ниши. Например, раньше компания выступала посредником при продаже элементов питания. Теперь они решили производить их самостоятельно», — уточнил Кондратьев.
Глава Краснодарского края уточнил, что инвесторы получат максимально возможную поддержку от правительства. Власти края, запуская производство в регионе, не только предупреждают возможный дефицит товаров, но и обеспечивают людей новыми рабочими местами. По словам политика, на новом заводе ежегодно смогут выпускать 340 миллионов батареек.