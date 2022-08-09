Первый завод по производству щелочных батареек появится в России

Глава Краснодарского края уточнил, что инвесторы получат максимально возможную поддержку от правительства. Власти края, запуская производство в регионе, не только предупреждают возможный дефицит товаров, но и обеспечивают людей новыми рабочими местами. По словам политика, на новом заводе ежегодно смогут выпускать 340 миллионов батареек.