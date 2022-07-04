Первый велопешеходный мост построят в Челябинске

На полях выставки «Иннопром-2022», которая открылась в Екатеринбурге, Текслер подписал соглашение с группой «КОНАР» о строительстве моста в Челябинске. Как напомнил Текслер, возможность создания моста через реку Миасс обсуждалась еще с советских времен. С его появлением у жителей самого большого северо-западного района Челябинска, появится доступ к городскому бору, сообщает «Полит74.RU».