Первый велопешеходный мост построят в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обосновал необходимость возведения современного моста для развития велосипедной инфраструктуры.
На полях выставки «Иннопром-2022», которая открылась в Екатеринбурге, Текслер подписал соглашение с группой «КОНАР» о строительстве моста в Челябинске. Как напомнил Текслер, возможность создания моста через реку Миасс обсуждалась еще с советских времен. С его появлением у жителей самого большого северо-западного района Челябинска, появится доступ к городскому бору, сообщает «Полит74.RU».
Проект первого вантового велопешеходного моста в Челябинске будет реализован в рамках городской стратегии по развитию велосипедной инфраструктуры. Сооружение длиной 80 метров, шириной до семи метров и высотой в 38 метров будет построен к сентябрю 2023 года за счет средств промгруппы «КОНАР» и станет ее подарком городу.