Первый в мире смартфон с 60-мегапиксельной автофокусной камерой. Представлены Huawei nova 10 и nova 10 Pro

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Сегодня Huawei официально представила смартфоны серии nova 10. В линейке, традиционно, две модели – собственно nova 10 и nova 10 Pro. Второй стал первым в мире смартфоном с системой фронтальной камеры, в которой установлены два модуля с датчиками разрешением 60 и 8 Мп, причем в каждом есть автофокус. В первом используется сверхширокоугольный объектив, во втором – портретный. За счет разницы фокусных расстояний и последующей программной обработки обеспечивается зум до 5х.





Аппаратная платформа, увы, ничем не примечательная Snapdragon 778G. Основная камера тоже довольно стандартная – в ней применяются датчики разрешением 50 Мп (с раскладкой пикселей RYYB и широкоугольным объективом), 8 Мп (сверхширокоугольный объектив) и 2 Мп (для анализа глубины сцены).





Huawei nova 10 Pro оснащен экраном OLED с диагональю 6,78 дюйма и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт (полная зарядка – за 20 минут), связи Wi-Fi 6E и NFC.









Экран nova 10 чуть меньше – 6,67 дюйма, а фронтальная камера тут одинарная – с 60-мегапиксельным сенсором и сверхширокоугольным объективом. Основная камера такая же, как в nova 10 Pro. Емкость аккумулятора составила 4000 мА·ч, максимальная скорость зарядки – 66 Вт. Чипы Wi-Fi 6E и NFC присутствуют.









Новинки работают под управлением HarmonyOS. Толщина и масса nova 10 – 6,88 мм и 168 граммов, nova 10 Pro – 7,88 мм и 191 грамм. Предварительные продажи в Китае стартуют сегодня, розничные – 8 июля. Цены выглядят следующим образом:

Huawei nova 10 8/128 ГБ – 405 долларов, 8/256 ГБ – 450 долларов;

Huawei nova 10 Pro 8/128 ГБ – 555 долларов, 8/256 ГБ – 600 долларов.