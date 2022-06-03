Первый в мире автомобиль со сдвижным 27-дюймовым экраном 4К запущен в производство. Это китайский Roewe RX5

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Как пишет источник, в Китае стартовало производство гибридного кроссовера Roewe RX5. Автомобиль интересен тем, что он первым в мире получил большой экран на центральной панели, который можно сдвигать.





Дисплей характеризуется диагональю 27 дюймов и разрешением 4К. Перемещать его можно по горизонтали в пределах 30 см. Так, пассажир, при необходимости, может придвинуть экран ближе к себе. Как это происходит, наглядно демонстрирует анимированное изображение ниже.





Roewe RX5, как и большинство китайских гибридов, оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 л (в данном случае это SAIC Blue Core Power GS61) и тяговой аккумуляторной батареей небольшой емкости. Габариты кроссовера – 4655 х 1890 х 1655, длина колесной базы – 2765 мм. Автомобиль получит несколько систем помощи вождению в рамках системы L2+ (то есть тут есть адаптивный круиз контроль). Предварительные продажи новинки в Китае стартуют в текущем месяце, но цены пока не объявлены.