Первый в истории электрический Bugatti и всего за 900 долларов. Стартовали продажи электросамоката Bugatti 9.0

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Электрический Bugatti стоит 900 долларов. Именно во столько оценила компания свой свою первую модель Bugatti 9.0.





Если точнее, самокат доступен по цене от 900 до 1200 долларов, причём не очень понятно, из-за чего имеет место разница в цене. Источник говорит, что на сайте компании новинка доступна именно за 1200 долларов, а в некоторых торговых точках самокат можно купить за те самые 900 долларов.

На выбор есть три цвета: серебристый, чёрный и фирменный синий Agile Blue. Напомним, самокат является совместным проектом Bugatti и Bytech International. При этом у Bugatti 9.0 есть и фирменный значок, и световая проекция логотипа компании. То есть Bugatti хотя бы минимально поработала над чужим продуктом в процессе брендирования.

Самокат, напомним, весит 15,8 кг, располагает двигателем мощностью 700 Вт и может разгоняться до 30 км/ч. Запас хода заявлен равным 35 км.