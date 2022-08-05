Первый телевизор Huawei такого размера с крошечной рамкой и современными технологиями. Huawei Smart Screen S86 Pro поступил в продажу в Китае

В конце июля Huawei официально выпустила свой первый 86-дюймовый умный телевизор под названием Huawei Smart Screen S86 Pro, который сегодня поступил в продажу по цене 1925 долларов.

Huawei Smart Screen S86 Pro получил антибликовое покрытие экрана для комфортного просмотра, а также фирменный процессор, отвечающий за отображение максимально плавного, яркого и красочного изображения.

Поддерживается технология MEMC, которая значительно улучшает плавность изображения на экране за счет добавления дополнительных кадров. Технология Brilliant Display Technology Master Edition улучшает цветопередачу экрана. Экран разрешением 4К с частотой 120 Гц обеспечивает полный охват 92% цветового пространства DCI-P3 и занимает 98% площади корпуса, а металлическая рамка имеет ширину 2,7 мм.





Что касается звука, Huawei S86 Pro оснащен двумя высокочастотными динамиками и четырьмя полнодиапазонными динамиками мощностью по 10 Вт каждый. Также есть большой звуковой резонатор объемом 1,6 л. Кроме того, поддерживается беспроводной подключение телевизора к 4 умным колонкам Huawei Sound X для создания эффекта 5.1.

Благодаря возможностям системы HarmonyOS 3.0 вы можете подключать к телевизору смартфон или ноутбук, просматривая контент на большом экране. Кроме того, смартфон может заменять пульт дистанционного управления. Также поддерживается режим разделения экрана.

Сверхширокоукгольная 12-мегапиксельная съемная камера с искусственным интеллектом поддерживает распознаванием пользователей, напоминания о расстоянии и осанке, а также позволяет совершать видеозвонки.

Также сегодня были выпущены гораздо более доступные телевизоры компании.