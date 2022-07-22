Первый смартфон Xiaomi, изготовленный из аустенитной нержавеющей стали 304. Бестселлер Xiaomi Mi 4 празднуёт 8 лет с момента выхода

Лей Цзюнь, основатель Xiaomi, сообщил, что сегодня хороший день для компании. Восемь лет назад был выпущен Xiaomi Mi 4, а три года назад Xiaomi впервые вошла в топ-500 лучших компаний в мире.

Xiaomi Mi 4 привлек большое внимание на момент выхода. Xiaomi впервые использовала в своем смартфоне аустенитную нержавеющую сталь 304. Производство Xiaomi Mi 4 включало в себя 193 процесса, для которых были задействованы 8 станков с числовым программным управлением, которые обрабатывали и шлифовали корпус из аустенитной нержавеющей стали.





Аустенит представляет собой твердый раствор углерода в γ-железе. Аустенитная нержавеющая сталь появилась в Германии еще в 1913 году и всегда играла важную роль в производстве. На ее производство и использование приходится около 70% от общего объема производства и использования нержавеющей стали.

В Китае обычно используется много марок аустенитной нержавеющей стали, наиболее распространенный тип — 18-8, то есть нержавеющая сталь 304. На самом деле название «нержавеющая сталь 304» происходит из США, а Япония называет нержавеющую сталь 304 «SUS304».

С аустенитной нержавеющей сталью 304 и очень конкурентоспособной ценой в 1999 юаней Xiaomi Mi 4 стал хитом продаж, которые превысили 10 млн единиц.