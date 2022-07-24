Первый случай заболевания оспой обезьян подтвердился в Нью-Дели

Заражение оспой обезьян впервые выявили в индийском Нью-Дели. Об этом сообщил главный министр национального столичного округа Арвинд Кеджривал.
«Первый случай обезьяньей оспы был обнаружен в Дели. Пациент стабилен и выздоравливает. Не нужно паниковать. Ситуация находится под контролем», — говорится в сообщении Кеджривала, опубликованном в соцсети Twitter.
Для инфицированных инфекцией организовали специальный изолятор для лечения в одной из индийских больниц, добавил министр.
Данный случай оспы обезьян стал четвертым по счету в Индии. Ранее трех заболевших зарегистрировали в штате Керала. Одного из пациентов госпитализировали с характерными симптомами три дня назад, его диагноз подтвердился после изучения образцов в Национальном институте вирусологии.