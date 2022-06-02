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Первый случай возможного заражения оспой обезьян подтвержден в Лос-Анджелесе

Первый случай возможного заражения оспой обезьян подтвержден в Лос-Анджелесе
pexels.com/PD

Специалисты департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес заявили о выявлении пациента, который мог заразиться оспой обезьян. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявления представителей ведомства.

Отмечается, что пациент, потенциально зараженный оспой обезьян, недавно вернулся в округ. У него наблюдаются симптомы, свойственные для данного заболевания, однако в настоящее время его состояние оценивается как стабильное. Представители департамента заявили, что пациент был изолирован от окружающих. Ведомство ожидает точных результатов теста на оспу обезьян, которые должны поступить от специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

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