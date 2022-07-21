Первый российский банкомат внесён в каталог отечественного оборудования. Для САГА С-200АТМ доступны сенсорные экраны с диагональю 19 или 32 дюйма

Минпромторг включил в реестр отечественного оборудования первый российский банкомат с функцией рециркуляции наличных денег, разработанный московским предприятием САГА. Банкомат САГА С-200АТМ создавался совместно с концерном «Автоматика», входящим в Ростех.

САГА С-200АТМ может быть оснащён сенсорным экраном с диагональю 19 или 32 дюйма

«Включение в реестр российской продукции — необходимый элемент участия в госзакупках. Такие товары получают преференции при конкуренции с иностранной продукцией: госзакупщики обязаны приобретать отечественные товары при их наличии», — сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, банкомат сделан преимущественно из отечественных комплектующих и работает под управлением российского ПО.

Банкомат поддерживает считывание штриховых и QR-кодов и обладает системой видеофиксации

Софт, используемый в новых аппаратах, сертифицирован всеми процессинговыми центрами страны. Это позволяет оперативно обновлять программное обеспечение устройств, предотвращать утечки информации, обеспечить защиту от поддельных банкнот и быстро перестраиваться в случае появления новых денежных купюр, рассказал генеральный директор САГА Технологии Андрей Жолобов.

«Кроме того, те импортные комплектующие, которые нами закупаются, поставляются дружественными государствами. Это даёт возможность оперативно обслуживать наше оборудование и повышать качество сервиса», — добавил Жолобов.

Старт продаж планируется объявить в октябре 2022 года. При этом уже заключены соглашения о стратегическом сотрудничестве и предпродажные договоры с семью кредитными организациями.

Предприятие сможет выпускать более 25 тысяч таких банкоматов в год. В марте вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков оценивал потребность России в банкоматах примерно в 20 тысяч штук в год. Таким образом, выпуск новых аппаратов сможет полностью закрыть потребности российского рынка. При этом, согласно постановлению правительства, уже в 2022 году доля российских банкоматов для банков с госучастием должна составлять 20%.