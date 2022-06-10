Первый российский аппарат для липосакции зарегистрировали в Челябинской области

Появление такого медицинского аппарата отечественного производства крайне актуально. В связи с тем, что в данный момент потребители столкнулись с трудностями в логистике, ремонте и сервисе. Устройства завода и компании используют в медицинских учреждениях, лабораториях, на производствах и в других отраслях. В Росздравнадзоре уже зарегистрировали первый аппарат для липосакции российского производства. До конца текущего года планируется создать 75 таких устройств.