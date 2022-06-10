Первый российский аппарат для липосакции зарегистрировали в Челябинской области. Устройство выпустил «Миасский завод медицинского оборудования» в партнерстве с организацией «Дельта».
Появление такого медицинского аппарата отечественного производства крайне актуально. В связи с тем, что в данный момент потребители столкнулись с трудностями в логистике, ремонте и сервисе. Устройства завода и компании используют в медицинских учреждениях, лабораториях, на производствах и в других отраслях. В Росздравнадзоре уже зарегистрировали первый аппарат для липосакции российского производства. До конца текущего года планируется создать 75 таких устройств.
Ранее стало известно, что власти Запорожья перезапустят производство советского автомобиля «Запорожец». Об этом сообщил телеканал «360».