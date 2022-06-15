Первый российский 5D-принтер продемонстрировали на ПМЭФ-2022

Соучредитель компании «Стереотек» Анатолий Тулаев во время Петербургского международного экономического форума рассказал о работе первого 5D-принтера, разработанного в России.
По словам Тулаева, созданный в Волгограде принтер является первым не только в России, но и во всем мире. На ПМЭФ-2022 разработчики презентовали возможности устройства, а также рассказали о его уникальности.
«Мы отошли от идеи классического стола, который используется в обычных 3D-принтерах, и деталь “выращиваем” с центра. Таким образом, во-первых, наш 5D-принтер печатает необходимый объект без поддержек. Во-вторых, он прочнее. В-третьих, он способен армировать детали непрерывным углеволокном», — цитирует Тулаева Федеральное агентство новостей, которое входит в Медиагруппу «Патриот».
Напомним, в этом году ПМЭФ пройдет с 15 по 18 июня. Форум посетит и президент России Владимир Путин. 17 июня он планирует выступить на пленарном заседании.