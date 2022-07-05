Первый раз в детский сад: список необходимых покупок

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Каждый детский сад имеет свой собственный список необходимых предметов. В некоторых учреждениях все принадлежности предоставляются учреждением. В других – детский садик предоставляет список необходимого и родители покупают их самостоятельно.Но не стоит оставлять покупку всего необходимого на последний момент – такое решение может здорово ударить по карману. Да и судорожный побег по магазинам чреват тем, что вещи оказываются неудобными, неподходящими и вообще “такое носите дома”.Итак, что же нужно ребенку в детский сад?Вам не придется покупать все новоеКонечно, вам не придется покупать все новые вещи. Ведь малыш будет лучше спать в своей любимой пижаме, а привычное домашнее полотенце ни за что не перепутает с полотенцем друга. Но, если вы все же решите купить все новые вещи, обязательно покупайте их вместе с ребенком. Выбор футболок, шортиков, трусиков и маечек может быстро утомить малыша, но, сделав самостоятельный выбор, он будет четко знать, какие предметы одежды принадлежат ему. Кроме того, все вещи малыша заранее подписываются. Вы можете использовать несмываемые маркеры для ткани, вышить имя ребенка на одежде, пришить бирку или заказать специальные термонаклейки с именем малыша. Правда, это информация в большей степени для воспитателя – маленький ребенок не сможет прочитать надпись на бирке. Зато повторяющийся рисунок, который вы также можете разместить по всем предметам, поможет малышу узнать свои вещи. Список №1 – предметы первой необходимостиНезависимо от того в какой садик идет ваш малыш, эти вещи пригодятся ему с самого первого дня. Одежда для переодевания – особенно необходима для самых маленьких детей, но и для старших будет полезна. Дети очень часто пачкаются. Они могут пролить на себя чай, намочить штаны, перемазаться на прогулке. Поэтому нужны два-три комплекта трусиков, футболок, штанишек, чтобы была возможность переодеть малыша. Также стоит положить в шкафчик теплую одежду на случай прохладной погоды. Вся одежда должна быть максимально удобна для вашего ребенка, чтобы он мог максимально самостоятельно с ней справляться – сам мог снимать и одевать.Обувь для детского сада – выбирайте удобные, мягкие сандалики или босоножки с резиновой подошвой и твердой пяткой. Желательно, приобрести обувь с удобными застежками. Например, липучками. Главное – не покупайте обувь со шнурками до тех пор, пока ребенок не научится завязывать их самостоятельно. Пижама – это также могут быть простая футболка и шорты. Даже если ребенок дома обычно спит в одних трусиках или обычной одежде, в детском саду все дети переодеваются перед дневным сном. Гигиенические средства – влажные салфетки, подгузники для самых маленьких детей, носовые платки, щетка или расческа для волос, а также резинки или заколки для девочек.Сумка или рюкзак – обязательно с любимым героем малыша – неотъемлемый атрибут малыша. Сначала малыш сможет носить в нем свои любимые игрушки, позже – аппликации, рисунки и поделки, сделанные в детском саду для мамы, папы, бабушки, дедушки или других членов семьи.Любимая игрушка – она будет напоминать ему о самом безопасном месте, которое он знает. О своем доме. И, благодаря этому, облегчит малышу адаптацию в новых условиях. У ребенка всегда будет любимый спутник, который успокоит малыша и поднимет ему настроение.Список №2 – канцелярские товарыТут все зависит от детского сада. Одни детские сады сами покупают все то, что пригодится малышам на занятиях. Другие – в начале учебного года выдают родителям список необходимых предметов. Не стоит пугаться довольно длинного списка, ведь все канцелярские товары покупаются на весь учебный год.фломастеры, карандаши, ластик, точилка,альбом для рисования, белый и цветной картон, цветная бумага,обычная папка А4 или папка с файлами для работ вашего малыша,гуашь, акварельные краски, стаканчик-непроливайка, кисти, ножницы, клей-карандаш, пластилин,бумага для рисования, раскраски.



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