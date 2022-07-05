Первый приют для горных путешественников открылся в ЯНАО

Любители путешествовать по горной местности на Полярном Урале теперь смогут с комфортом переждать непогоду в современном горном домике. Его обустроили у подножия горы Черная в природном парке «Ингилор». Об этом сообщил руководитель департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин
Помещение оснащено всем необходимым и выдерживает перепад температур от +30 до -46 градусов. Внутри есть USB-зарядка, печь, восемь спальных мест, кнопка экстренного вызова. Электричество в домике вырабатывают солнечные батареи.
Приют будет открыт на протяжении всего года. Такой же в скором времени должен появиться в Нефритовой долине, передает сайт «Красный север».