Первый муж Бритни Спирс проник в ее дом и попытался сорвать свадьбу певицы

Бритни Спирс

Первый муж Бритни Спирс, Джейсон Александр, проник в ее дом, начал вести прямой эфир в инстаграме* и попытался сорвать свадьбу певицы с Сэмом Асгари, которая состоялась вчера вечером. Осуществить свои планы ему не удалось: бывшего мужа певицы остановила охрана. Теперь в произошедшем будут разбираться правоохранительные органы.

Бритни Спирс вышла замуж за Джеймса Александра в 2004 году в Лас-Вегасе, однако их брак продлился всего 55 часов, после чего был аннулирован. После этого Александр ни разу не женился, утверждая, что всегда любил Бритни Спирс. Более того, когда певица была под опекой своего отца, он выходил на акции FreeBritney и требовал ее освобождения.

Свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари прошла в четверг вечером. На торжестве присутствовало около 80 гостей, среди которых появились Пэрис Хилтон, Дрю Бэрримор, Кейт Хадсон, Селена Гомес, Донателла Версаче и другие. Родственников певицы на свадьбу не пригласили: присутствовать на свадьбе собирался только брат певицы, Брайан Спирс. По данным журналистов, сыновей Бритни от бывшего мужа Кевина Федерлайна, на торжество тоже не позвали.

По данным DailyMail, Бритни Спирс вышла замуж в платье Versace, а к алтарю шла под песню Элвиса Пресли “Can’t Help Falling in Love”.

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