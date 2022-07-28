Первый модернизированный Ил-96-400М с российскими двигателями ПС-90А уже собран и поднимется в воздух до конца года. Он будет использоваться в качестве летающей лаборатории

Решение о целесообразности серийного производства модернизированной версии четырехдвигательного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М будет принято после сертификационных испытаний. Об этом сообщил источник ТАСС в авиапромышленной отрасли. По его словам, первый полет самолета, как и ранее, планируется до конца 2022 года.



Ил-96-300

«Первый самолет собран, будет использован в качестве летающей лаборатории для проверки технических решений для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. На нем отрабатываются модернизированные системы, в том числе перспективный отечественный комплекс пилотажно-навигационного оборудования. Двигатель тоже российский – ПС-90А. До конца года планируется поднять в воздух. По итогам сертификационных испытаний будет принято решение о серийном производстве», – сказал собеседник ТАСС.

Самолет Ил-96 был спроектирован в КБ им. Ильюшина в конце 1980-х годов. Сейчас он выпускается в ограниченной серии в Воронеже с 1993 года, в основном используется для правительственных перелетов.

В апреле глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что выпуск Ил-96-300 не будем массовым. А глава Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех) Юрий Слюсарь уточнял, что производство Ил-96-300 запланировано на уровне двух машин в год. Он отмечал, что у авиакомпаний достаточно скромные прогнозы по востребованности этого самолета.

В январе Минпромторг сообщал, что первый полет модернизированный Ил-96-400М должен совершить до конца года. Самолет получил удлиненный на 9 метров фюзеляж, модернизированный цифровой пилотажно-навигационный комплекс. Максимальная дальность полета самолета превысит 8 тыс. километров, максимальное число пассажирских мест – 370. Предполагается, что самолет будет полностью состоять из российских комплектующих.