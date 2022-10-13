Первый космический турист Деннис Тито совершит полет вокруг Луны

Американский мультимиллионер Деннис Тито (Dennis Tito), в 2001 г. ставший первым в мире космическим туристом, снова собирается в космос. Он уже приобрел два билета на корабль SpaceX Starship: в путешествие 82-летний бизнесмен планирует взять свою 57-летнюю жену Акико. Вместе с ними полетят еще 10 космических туристов, имена которых пока не называются. Не уточняется и сумма, в которую Тито обойдется новое путешествие. За полет на Международную космическую станцию (МКС), который состоялся более 20 лет назад, бизнесмен заплатил $20 млн.





На этот раз Тито собирается отправится к Луне. Правда, высадка на спутник Земли не предусмотрена: корабль приблизится к Луне на расстояние 200 км над поверхностью и совершит полет вокруг нее. Вся миссия должна занять около недели. Идея такого полета пришла бизнесмену в 2021 году, причем, он хотел осуществить именно путешествие к Луне – новое посещение МКС или просто орбитальный полет его не интересовали. Сроки рейса Starship к Луне пока не называются – до момента старта может пройти несколько лет. Все это время космические туристы будут проходить интенсивную подготовку.