Первый космический аппарат группировки «Сфера», призванной обеспечить Россию спутниковым интернетом, запустят в октябре

Роскосмос сегодня посредством своего Telegram-канала сообщил, что первый аппарат многоспутниковой группировки «Сфера» — экспериментальный «Скиф-Д» — запустят на орбиту с космодрома Восточный в конце октября текущего года.





«Сейчас конструкция спутника готова и передана в сборочный цех. В конце сентября “Скиф-Д” транспортируют на Восточный для подготовки к запуску. По плану, спутник будет отправлен на орбиту вместе с тройкой “Гонцов-М” в конце октября», — говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что работы над спутником «Скиф-Д» стартовали на предприятии «ИСС Решетнева» во второй половине 2020 года. Сейчас начались сборка и испытания аппарата.

«Космическая система “Скиф-Д” предназначена для отработки новых технических решений по предоставлению услуги высокоскоростного доступа в интернет на территории России, в том числе в районах Крайнего Севера и Арктики, а также для защиты орбитально-частотного ресурса», — дополнили в Роскосмосе.

Согласно одобренному правительством проекту «Сферы», всего на орбиту будут выведены 162 аппарата, хотя изначально планировалось более 500 спутников.