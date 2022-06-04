Новости0

Первый канал продал «Дом кино», «Бобер» и еще восемь проектов

Первый канал продал «Дом кино», «Бобер» и еще восемь проектов
wikipedia.org / Mels98 / Общественное достояние

Первый канал продал десять проектов структуре, которая связана с оператором «Триколор», сообщил осведомленный источник.

Покупателем выступило зарегистрированное в Калининградской области АО «УльтраРу». Теперь у каналов «Дом кино», «Телекафе», «Победа» и других новый владелец.

В пресс-службе Первого канала подтвердили саму сделку, но не стали раскрывать ее детали. В Роскомнадзор поступило заявление о смене учредителей СМИ, пишет РБК.

Первый канал был основан в 1995 году, он вещает из столичного телецентра «Останкино». Главными конкурентами канала являются НТВ и «Россия-1».

первый канал телевидение три колор
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.