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Первый канал опроверг слухи о замене Цискаридзе на Солнцева в шоу «Сегодня вечером»

Первый канал опроверг слухи о замене Цискаридзе на Солнцева в шоу «Сегодня вечером»
globallookpress/Anatoly Lomokhov

Шоумен Гоген Солнцев не заменит балетмейстера Николая Цискаридзе в программе «Сегодня вечером». Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала. 

Ранее Солнцев заявил, что ему якобы звонили с Первого канала и предложили пройти кастинг на роль ведущего программы «Сегодня вечером». Кроме этого, на шоу будто бы пригласили даже его экс-супругу Екатерину Терешкович. 

«Нет, это не так», — отметил представитель федерального канала, слова которого передает «Газета.ru».

Цискаридзе заменил в программе «Сегодня вечером» телеведущего Максима Галкина. В настоящее время он находится в Израиле, куда перебрался после начала специальной операции России на Украине. 

Большинство телезрителей остались довольны работой артиста балета. Они отметили, что Цискаридзе отлично справляется.

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RusNewsToday24
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