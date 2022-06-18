Первый канал опроверг слухи о замене Цискаридзе на Солнцева в шоу «Сегодня вечером»

Шоумен Гоген Солнцев не заменит балетмейстера Николая Цискаридзе в программе «Сегодня вечером». Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.
Ранее Солнцев заявил, что ему якобы звонили с Первого канала и предложили пройти кастинг на роль ведущего программы «Сегодня вечером». Кроме этого, на шоу будто бы пригласили даже его экс-супругу Екатерину Терешкович.
«Нет, это не так», — отметил представитель федерального канала, слова которого передает «Газета.ru».
Цискаридзе заменил в программе «Сегодня вечером» телеведущего Максима Галкина. В настоящее время он находится в Израиле, куда перебрался после начала специальной операции России на Украине.
Большинство телезрителей остались довольны работой артиста балета. Они отметили, что Цискаридзе отлично справляется.