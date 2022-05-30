Первый канал не собирается снимать «Лучше всех» с Галкиным до сентября

Судьба юмориста и телеведущего Максима Галкина в шоу «Лучше всех» на Первом канале остается неясной.
Юморист уже почти три месяца живет за границей. Долгое время Галкин отмалчивался о специальной операции РФ на Украине, но в итоге высказал свою точку зрения. После громких слов критики на него обрушился негатив в Сети. Это повлияло на его судьбу на телевидении.
Сперва ведущего сняли с проекта «Сегодня вечером», а на его место поставили артиста балета Николая Цискаридзе. Потом появились слухи, что Галкина могут убрать и из шоу «Лучше всех», однако осведомленный источник отрицает эту информацию.
«До сентября снимать шоу не планировали изначально. Будет ли Максим Галкин вести проект — неизвестно, но на данный момент замену ему никто не ищет точно», — сообщил источник Teleprogramma.pro.
Сам артист никак не комментирует продолжение своей карьеры на Первом канале. Известно, что юморист пока живет в Израиле с семьей и активно развивает там свою концертную деятельность, не торопясь возвращаться на родину.