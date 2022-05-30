Первый канал не собирается снимать «Лучше всех» с Галкиным до сентября

Юморист уже почти три месяца живет за границей. Долгое время Галкин отмалчивался о специальной операции РФ на Украине, но в итоге высказал свою точку зрения. После громких слов критики на него обрушился негатив в Сети. Это повлияло на его судьбу на телевидении.