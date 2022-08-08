Первый гибкий флагман с камерой Leica выходит 11 августа

Сегодня утром основатель, председатель и главный исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что 11 августа состоится пресс-конференция, на которой будет представлен складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2.

Ожидается, что диагональ внутреннего экрана составит 8 дюймов. Разрешение экрана составит 2,5К, максимальная частота обновления кадров будет равной 120 Гц. Этот экран выполнен по технологии LTPO, то есть он сможет поддерживать интеллектуальную регулировку частоты обновления.

Диагональ внешнего экрана составит 6,5 дюйма и будет поддерживать умную частоту обновления изображения. Xiaomi Mix Fold 2 будет оснащён флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.





Кроме того, телефон со складным экраном Xiaomi Mix Fold 2 будет оснащён камерой Leica, как и серия Xiaomi 12S, то есть получит специальный объектив, фирменные фильтры, классический звук затвора Leica, водяной знак Leica и так далее.

Сообщается, что в Xiaomi Mix Fold 2 будет использоваться разработанный Xiaomi профессиональный чип обработки изображений Surging C1.

Как мы уже сообщали, в августе выходит целая россыпь складных смартфонов: Samsung Galaxy Z Fold 4/Flip 4, Xiaomi Mix Fold 2 и Vivo X Fold 2.