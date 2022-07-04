Первый флагман Realme на Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 выходит 12 июля. Новые изображения Realme GT2 Master Exploration Edition

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Сюй Ци, вице-президент Realme сказал, что Realme GT2 Master Explorer Edition получит новый дизайн, а также установит новый стандарт качества и производительности. Также было объявлено, что его выход состоится 12 июля.





Смартфон Realme GT2 Master Explorer Edition ранее прошёл сертификацию в Министерстве промышленности и информационных технологий. Известно, что он получит прямоугольную металлическую среднюю рамку, а расположение трех камер на задней панели аналогично OnePlus Ace.

Он будет построен на базе флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Realme GT2 Master Explorer Edition будет толщиной 8,2 мм массой 199 г. Смартфон получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран разрешением 2412 х 1080 пикселей с частотой обновления изображения 120 Гц.

Согласно имеющейся информации, он должен быть оснащён двухэлементной батареей ёмкостью 5000 мА•ч с технологией быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Основная камера будет включать датчики изображения разрешением 50, 50 и 2 Мп. Фронтальная камера будет 16-мегапиксельной.