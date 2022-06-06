Первый бразильский наемник-звезда TikTok погиб на Украине

globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press AgencyГражданин Бразилии погиб на Украине после трех месяцев складской работы. 43-летний наемник прославился тем, что хвастался своим участием в спецоперации на стороне ВСУ в TikTok. До украинского кризиса бразилец Андре Хак служил во Иностранном легионе. В феврале 2022-го вместе с двумя соотечественниками он отправился на Украину. В отличие от «героических» роликов в TikTok, на деле наемники на протяжении всей СВО находились в тылу и чистили оружие. После переброски под Северодонецк интернет-герой погиб, став первой жертвой спецоперации из латиноамериканской страны. Один из напарников звезды TikTok вернулся в Бразилию, удалив из соцсетей все упоминания об участии в боях. О судьбе второго сегодня ничего не известно.

globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Гражданин Бразилии погиб на Украине после трех месяцев складской работы. 43-летний наемник прославился тем, что хвастался своим участием в спецоперации на стороне ВСУ в TikTok.

До украинского кризиса бразилец Андре Хак служил во Иностранном легионе. В феврале 2022-го вместе с двумя соотечественниками он отправился на Украину. В отличие от «героических» роликов в TikTok, на деле наемники на протяжении всей СВО находились в тылу и чистили оружие. После переброски под Северодонецк интернет-герой погиб, став первой жертвой спецоперации из латиноамериканской страны.

Один из напарников звезды TikTok вернулся в Бразилию, удалив из соцсетей все упоминания об участии в боях. О судьбе второго сегодня ничего не известно.