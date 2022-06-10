Первый автомобильный мост между Россией и Китаем открылся в Благовещенске

Министр транспорта России Виталий Савельев отметил, что введение моста в эксплуатацию позволит увеличить товарооборот с Китаем до 1 миллиона тонн грузов в год. Кроме того, по словам заместителя премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа, открытие этой магистрали говорит о готовности обеих стран к углублению сотрудничества.