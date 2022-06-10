Первый автомобильный мост между Россией и Китаем открылся в Благовещенске

В Благовещенске запустили грузовое движение по первому автомобильному мосту между Россией и Китаем. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
Первые грузовики уже прошли по новому транспортному мосту через пункт пропуска «Кани-Курган – Хэйхэ». В КНР отправились восемь российских тягачей из автопарка «Газпром гелий сервис», которые используют экологически чистое топливо.
Министр транспорта России Виталий Савельев отметил, что введение моста в эксплуатацию позволит увеличить товарооборот с Китаем до 1 миллиона тонн грузов в год. Кроме того, по словам заместителя премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа, открытие этой магистрали говорит о готовности обеих стран к углублению сотрудничества.