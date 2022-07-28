Первый 200-мегапиксельный смартфон Moto X30 Pro оказался очень похожим на Xiaomi Civi

В Сети опубликован первый официальный тизер смартфона Moto X30 Pro, на котором впервые демонстрируется дизайн модели – и можно хорошо разглядеть и фронтальную часть, и тыльную.





В плане дизайна – никаких откровений. Много смартфонов в мире «с лица» выглядит точно так же. Тыльная панель, безусловно, примечательна камерой с 200-мегапиксельным сенсором, но такое исполнение камеры мы уже тоже видели – у Xiaomi Civi.



Так выглядит Moto X30 Pro

В надписи блока камеры указано не только разрешение основного датчика, но и его оптический формат – 1/1,22 дюйма. Также в камере будет оптическая стабилизация изображения.



А так – Xiaomi Civi

Представят Moto X30 Pro 2 августа. Смартфон получит SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, экран OLED с диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, поддержку зарядки мощностью 125 Вт. В основной камере будут объективы с фокусным расстоянием 35, 50 и 85 мм. Датчики – с разрешением 50 и 12 Мп (помимо 200-мегапиксельного).