Первым замруководителя администрации главы ДНР стал Александр Костомаров

Бывший первый заместитель губернатора Ульяновской области Александр Костомаров назначен на должность первого замруководителя администрации главы Донецкой Народной Республики. Соответствующий указ 8 июня подписал глава ДНР Денис Пушилин.
Костомаров занимал пост первого замгубернатора Ульяновской области с 2021 года. До этого он исполнял обязанности вице-главы Липецкой области.
«Назначить Костомарова Александра Константиновича первым заместителем руководителя администрации главы Донецкой Народной Республики», — говорится в документе, который вступает в силу со дня подписания.
Заместителем председателя правительства ДНР стал Евгений Солнцев, пишет RT. Он занимал пост помощника министра строительства и ЖКХ России, а также руководил дирекцией по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (филиал ОАО «РЖД»).