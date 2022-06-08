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Первым замруководителя администрации главы ДНР стал Александр Костомаров

Первым замруководителя администрации главы ДНР стал Александр Костомаров
Global Look Press/Alexander Rekun

Бывший первый заместитель губернатора Ульяновской области Александр Костомаров назначен на должность первого замруководителя администрации главы Донецкой Народной Республики. Соответствующий указ 8 июня подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Костомаров занимал пост первого замгубернатора Ульяновской области с 2021 года. До этого он исполнял обязанности вице-главы Липецкой области.

«Назначить Костомарова Александра Константиновича первым заместителем руководителя администрации главы Донецкой Народной Республики», — говорится в документе, который вступает в силу со дня подписания.

Заместителем председателя правительства ДНР стал Евгений Солнцев, пишет RT. Он занимал пост помощника министра строительства и ЖКХ России, а также руководил дирекцией по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (филиал ОАО «РЖД»).

ДНР Донецк костомаров
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