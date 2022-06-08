Первым замруководителя администрации главы ДНР стал Александр Костомаров

Заместителем председателя правительства ДНР стал Евгений Солнцев, пишет RT. Он занимал пост помощника министра строительства и ЖКХ России, а также руководил дирекцией по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (филиал ОАО «РЖД»).