Первый звоночек скорой смерти: видно на лице человека

Существует ряд признаков, которые указывают на приближении скорой смерти. Об этом рассказал врач-кардиолог Анатолий Трифонов.

По словам медика, речь идет о симптомах, которые буквально «написаны на лице» – это недомогание, одышка, вялость, внезапный страх, покраснение лица, побледнение кожи, расширение зрачков и частые потери сознания. В случае хроническом сердечно-сосудистого заболевания симптомы могут появляться за 10-15 дней до смерти.

Главными и самыми опасными симптомами являются смена цвета кожи с телесного на синий, похолодание конечностей и судороги. В этом случае человек может умереть в течение 1,5-2 часов от сердечной недостаточности.

Если у человека наблюдается подобная клиническая картина, то ему необходимо срочно вызвать помощь врача, приводит слова кардиолога «Вечерняя Москва».

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