Первый звоночек скорой смерти: видно на лице человека

Полезные советы
На чтение 1 мин. Просмотров 24 Опубликовано Обновлено

Существует ряд признаков, которые указывают на приближении скорой смерти. Об этом рассказал врач-кардиолог Анатолий Трифонов.

По словам медика, речь идет о симптомах, которые буквально «написаны на лице» – это недомогание, одышка, вялость, внезапный страх, покраснение лица, побледнение кожи, расширение зрачков и частые потери сознания. В случае хроническом сердечно-сосудистого заболевания симптомы могут появляться за 10-15 дней до смерти.

Главными и самыми опасными симптомами являются смена цвета кожи с телесного на синий, похолодание конечностей и судороги. В этом случае человек может умереть в течение 1,5-2 часов от сердечной недостаточности.

Если у человека наблюдается подобная клиническая картина, то ему необходимо срочно вызвать помощь врача, приводит слова кардиолога «Вечерняя Москва».

 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru