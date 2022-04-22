Первый замглавы администрации президента Кириенко посетил Луганск и Донецк

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Первый заместитель руководителя администрации президента
России Сергей Кириенко посетил территорию Донецкой и Луганской народных республик.
Об этом говорится в материале Telegram-канала WarGonzo.
Сообщается, что Кириенко лично посетил Луганск и Донецк.
Вместе с ним в республики Донбасса приехали начальник Управления по внутренней
политике Андрей Ярин, а также работники внутриполитического блока АП.
Во время своего визита Кириенко встретился с лидерами ДНР и ЛНР, членами
правительств, силовиками, общественниками. Данная встреча свидетельствует, что Россия еще плотнее интегрируется с ДНР и ЛНР, отметили авторы сообщения.
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