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    Первый замглавы администрации президента Кириенко посетил Луганск и Донецк

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Первый замглавы администрации президента Кириенко посетил Луганск и Донецк

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    Global look press/Kremlin Pool

    Первый заместитель руководителя администрации президента
    России Сергей Кириенко посетил территорию Донецкой и Луганской народных республик.
    Об этом говорится в материале Telegram-канала WarGonzo.

    Сообщается, что Кириенко лично посетил Луганск и Донецк.
    Вместе с ним в республики Донбасса приехали начальник Управления по внутренней
    политике Андрей Ярин, а также работники внутриполитического блока АП.

    Во время своего визита Кириенко встретился с лидерами ДНР и ЛНР, членами
    правительств, силовиками, общественниками. Данная встреча свидетельствует, что Россия еще плотнее интегрируется с ДНР и ЛНР, отметили авторы сообщения.

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