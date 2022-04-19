Первый в мире замок с HarmonyOS, Huawei Smart Door Lock Pro, доступен для предварительного заказа в Китае

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Компания Huawei сосредоточилась на расширении линейки своих продуктов, поскольку бренд столкнулся с серьезными санкциями со стороны Соединенных Штатов и не может выпускать современные смартфоны.

В прошлом месяце в Китае были анонсированы умные замки Huawei Smart Door Lock и Smart Door Lock Pro. Сегодня компания начала принимать предварительные заказы на оба устройства. Умный дверной замок Huawei стоит 392 доллара, а модель Pro предлагается за 580 долларов. Они поступят в продажу с 28 апреля на китайском рынке.

Оба дверных замка работают под управлением HarmonyOS, что делает их первыми в мире интеллектуальными замками, использующими HarmonyOS. Они являются частью экосистемы HarmonyOS и могут быть подключены к другим умным устройствам в доме.





Huawei Smart Door Lock Pro поддерживает 3D-распознавание лиц, при этом искусственный интеллект поддерживает самообучение, что со временем позволит улучшить распознавание лиц. Huawei говорит, что существует вероятность 1 на миллион, что замок впустит незнакомого человека. Он оснащен камерой от смартфона P50 Pro , которая может идентифицировать объекты в пределах угла обзора 150 градусов.

Устройство распознаёт людей ростом от 1 до 2 метров, может работать как при ярком, так и при слабом освещении. Huawei Smart Door Lock Pro оснащен 3,97-дюймовым дисплеем, который позволяет хозяину видеть людей у двери.

Huawei Smart Door Lock Pro поддерживает автоматическую разблокировку, отпечатки пальца, открытие со смартфона, умных часов, по паролю, картой NFC и физическим ключом. Аккумулятор емкостью 8800 мА•ч обеспечивает до 6 месяцев ежедневного использования.