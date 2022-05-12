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    Первый в мире туалет для кошек с Украины открыли на крупнейшем вокзале в Берлине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Первый в мире туалет для кошек с Украины открыли на крупнейшем вокзале в Берлине

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    pixabay.com

    Главный железнодорожный вокзал в Берлине дополнился первым в мире общественным туалетом для украинских домашних животных. Он был создан усилиями местных волонтеров.

    На днях в соцсетях приобрели популярность новости о появлении туалета для украинских котиков на одном из крупнейших вокзалов всей Европы. Волонтеры, помимо распространения этой информации, также занимались и доставкой на Главный вокзал корма для питомцев.

    «Сухие корма для собак и кошек время от времени люди привозят в “чудовищных” объемах. Такие жертвователи забивают нам дыры — спасибо!» — говорит руководитель волонтерского проекта Ирина.

    Помимо прочего, у туалета также размещена справочная информация и словарик. В руководстве приводятся переводы названий домашних животных на немецкий язык, а также правила пользования туалетом.

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