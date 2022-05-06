Первый в мире смартфон с камерой 200 Мп и Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Новый флагман Motorola может быть представлен уже 10 мая

загрузка...

Похоже, первый смартфон с 200-мегапиксельной камерой выйдет уже через несколько дней.





Компания Motorola объявила об анонсе новинки, не называя её, намеченном на 10 мая. Смартфон известен под кодовым именем Frontier, а на рынке он ожидается с именем Edge 30 Ultra.

Этот смартфон также будет первым среди анонсированных с SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Правда, учитывая сегодняшние данные о задержке выхода платформы, теперь неясно, когда в продаже появится сам смартфон.

Что касается остальных параметров, новинке приписывают 144-герцевый экран OLED диагональю 6,67 дюйма, 12 ГБ ОЗУ, аккумулятор ёмкостью 4500 мА•ч и 150-ваттную зарядку.