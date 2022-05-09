Первый в мире ноутбук с таким экраном. Asus представила ZenBook Pro Duo 14 OLED

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Кроме очень необычного ноутбука ZenBook Pro 16X OLED компания Asus представила ещё и ZenBook Pro Duo 14 OLED (UX8402).





Как понять из названия, в данном случае речь о модели с двумя экранами. Второй расположен как раз на том месте, где у ZenBook Pro 16X OLED размещена клавиатура.





Asus называет ZenBook Pro Duo 14 OLED первым в мире 14,5-дюймовый OLED-ноутбуком с разрешением 2,8K и частотой 120 Гц. То есть новинка получила дисплей диагональю 14,5 дюйма разрешением 2880 х 1800 пикселей с поддержкой кадровой частоты 120 Гц. Что касается второго экрана, это панель диагональю 12,7 дюйма разрешением 2880 х 864 пикселей. Поддержка 120 Гц тут также имеется, но это уже панель IPS.

С производительностью тут тоже всё хорошо. Сердцем служит Core i9-12900H, а также тут есть GeForce RTX 3050 Ti, то есть для игр ноутбук подойдёт.





Из остального можно отметить поддержку стилуса, аккумулятор ёмкостью 76 Вт•ч, четыре микрофона, пару портов Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2, слот для карт SD, до 32 ГБ ОЗУ и SSD объёмом до 2 ТБ.

В продаже новинка появится в конце года по цене от 2000 долларов.