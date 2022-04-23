первый в мире домашний велотренажёр, интегрированный в метавселенную

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Южнокорейская компания Cardio Healthcare, которая под брендом Cardio выпускает аксессуары для фитнеса и занятия спортом, представила Metabike — первый в мире велотренажер, интегрированный в собственную метавселенную.

Чтобы «попасть» в метавселенную Cardio HUB, вместе с Metabike можно использовать смарт-телевизор или планшет со специальными приложениями. Устройства, подсоединённые через Bluetooth, позволяют в ходе тренировок выполнять различные задания и зарабатывать на этом до 30 долл. США ежемесячно.

Деньги зачисляются на баланс пользователя в метавселенной в виде криптовалюты Cardiocoin, работающей на блокчейне ERC20 (CRDC). Криптовалютой уже можно оплачивать различные услуги в области здравоохранения и обменивать на скидки в фитнес-заведениях.

«Люди могут тренироваться на Metabike, соревнуясь с пользователями со всего мира в виртуальных гонках, ездить в живописных пейзажах, смотреть свои любимые шоу и погружаться в ведущие метавселенные, одновременно с этим отслеживая свои тренировки и получая награды за свою физическую форму»,— заявил основатель и генеральный директор Cardio Healthcare Дэниел Парк (Daniel Park)

Для работы Metabike используются специальные игровые контроллеры и педали, которые отслеживают реальную скорость, крутящий момент и пройденную дистанцию в ходе тренировки. В перспективе Metabike сможет работать с беговой дорожкой Metarun, которая в тестовом режиме эксплуатировалась в фитнес-залах Южной Кореи.