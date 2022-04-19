Первый в мире Android-смартфон с портом Lightning. Автор рассказал о тонкостях модификации Samsung Galaxy A51

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1 апреля этого года Кен Пиллонель (Ken Pillonel) анонсировал первый в мире смартфон на базе Android, который оснащён разъёмом Lightning. Им оказался модифицированный Samsung Galaxy A51.

Это была не шутка, такой смартфон действительно существует. Напомним, ранее инженер Кен Пиллонел модифицировал iPhone, оснастив его разъёмом USB-C, а затем по многочисленным просьбам он провел похожую операцию по добавлению разъёма Lightning в Android-смартфон.





Автор опубликовал видеоролик, в котором описывается процесс модификации. Также он рассказал, что сделал это ради интереса и чтобы проверить свои навыки. Первой сложностью стал взлом системы аутентификации внутри аксессуаров Apple. Они не позволит телефону Android использовать кабель Lightning. Если чип внутри кабеля не получит правильную информацию, он откажется передавать питание и данные.

Эту проблему решить можно, но как показано в видеоролик, это не так просто. Также сложной задачей стала миниатюризация — современные смартфоны настолько плотно укомплектованы, что внутри практически нет места для нового оборудования.