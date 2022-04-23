Первый ThinkPad с 16-дюймовым экраном. Представлен Lenovo ThinkPad T16 Gen 1

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Линейка всемирно известных ноутбуков Lenovo ThinkPad пополнилась новой крупной моделью – ThinkPad T16 Gen 1. Это первый представитель серии с экраном диагональю 16 дюймов. К слову, в этой модели используются матрицы IPS с соотношением сторон 16 : 10, разрешением Full HD или 2,5K, а также охватом 100% цветового пространства sRGB. За доплату дисплей может быть сенсорным.

ThinkPad T16 Gen 1 может оснащаться как процессоры AMD Ryzen 6000 Pro, так и CPU Intel Core 12 линеек P и U. В перечне параметров моделей на базе CPU Intel – до 48 ГБ оперативной памяти DDR4, SSD объемом до 2 ТБ и 3D-ускорители Nvidia GeForce MX550 или RTX 2050. Версии на базе процессоров AMD обходятся без дискретной графики, а максимальный объем оперативной памяти составляет 32 ГБ, однако тут уже используется память LPDDR5-6400 МГц.





Вариантов емкости аккумуляторной батареи два – 52,5 Вт·ч и 86 Вт·ч. Во втором случае ноутбук комплектуется зарядным устройством мощностью 135 Вт.

Lenovo ThinkPad T16 оснащается адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 (за доплату – модемом LTE), парой портов USB-C (в моделях на базе процессоров Intel – с поддержкой интерфейса Thunderbolt 4) и парой USB-A 3.2 Gen 1, видеовыходом HDMI 2.0b, портом RJ-45, стандартным разъемом для наушников. В версии с модемом LTE, естественно, есть слот для карты SIM. Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 должен поступить в продажу в текущем квартале.