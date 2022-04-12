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    Первый случай заражения новым вариантом «омикрона» зафиксировали в Бельгии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pixabay.com

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    pixabay.com

    Первый случай заражения вариантом штамма коронавируса «Омикрон» BA.4 выявлен в Бельгии. Об этом сообщает газета Le Vif.

    Вирусологи Левенского католического университета сообщили, что новый вариант был выявлен во франкоязычной части Бельгии. Его изучили в Брюссельском свободном университете.

    Ученые отмечают, что новые варианты вируса еще будут появляться. При этом их появление лучше, чем возникновение нового штамма.

    Издание отмечает, что варианты «омикрона» BA.4 и BA.5 уже выявлены в Германии, Великобритании, Дании, Ботсване и Южной Африке. Они не привели к значительному увеличению негативной статистики.

    Ранее Роспотребнадзор оценил риски новой волны ковида из-за штамма XE. Об этом информирует телеканал «360».

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