Первый случай заражения новым вариантом «омикрона» зафиксировали в Бельгии

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Первый случай заражения вариантом штамма коронавируса «Омикрон» BA.4 выявлен в Бельгии. Об этом сообщает газета Le Vif.
Вирусологи Левенского католического университета сообщили, что новый вариант был выявлен во франкоязычной части Бельгии. Его изучили в Брюссельском свободном университете.
Ученые отмечают, что новые варианты вируса еще будут появляться. При этом их появление лучше, чем возникновение нового штамма.
Издание отмечает, что варианты «омикрона» BA.4 и BA.5 уже выявлены в Германии, Великобритании, Дании, Ботсване и Южной Африке. Они не привели к значительному увеличению негативной статистики.
Ранее Роспотребнадзор оценил риски новой волны ковида из-за штамма XE. Об этом информирует телеканал «360».
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