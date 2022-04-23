Первый полк межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» появится в России уже осенью

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый полк, вооруженный межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», планируется сформировать в Красноярском крае осенью.





«Мы планируем это сделать не позднее осени этого года — сформировать из серийных поставленных нашими предприятиями ракет первый полк, который станет на вооружение в Красноярском крае, в Ужуре», — заявил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, «Сармат» будет использовать те же шахты, что и «Воевода». «Наземные шахты те же самые, как у “Воеводы”, их не надо переделывать. Определенная доработка только электроники идет», — сказал он, подчеркнув, что это сэкономит средства и время, чтобы принять систему на вооружение.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области в среду. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке. В настоящий момент в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае идут работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева (входит в Роскосмос), изготовителем является завод Красмаш (тоже входит в Роскосмос). По оценкам экспертов, ракета способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.