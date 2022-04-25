«Первый Оскар» обошел мультфильм «Финник» в российском прокате

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Военная драма режиссера Сергея Мокрицкого «Первый Оскар» возглавила российский прокат. В минувшие выходные картина заработала 32,1 млн рублей.
Премьера ленты состоялась 21 апреля. По сюжету студенты Лев Альперин и Иван Майский отправляются на фронт кинооператорами. Они снимают материал, который будет использован для создания документального фильма о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой. Главные роли исполнили Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер.
На второй строчке по сборам оказался мультфильм «Финник» режиссера Дениса Чернова. История про взбунтовавшегося домового собрала 16,7 млн рублей. Замыкает тройку приключенческий экшен «Анчартед: на картах не значится», он заработал 16,6 млн рублей за выходные, сообщает kinobusiness.com.