«Первый Оскар» обошел мультфильм «Финник» в российском прокате

Премьера ленты состоялась 21 апреля. По сюжету студенты Лев Альперин и Иван Майский отправляются на фронт кинооператорами. Они снимают материал, который будет использован для создания документального фильма о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой. Главные роли исполнили Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер.