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    Первый канал ответил на слухи о закрытии «Вечернего Урганта»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Первый канал ответил на слухи о закрытии «Вечернего Урганта»

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    wikimedia.org/Первый канал/public domain

    Новость о закрытии программы «Вечерний Ургант» распространилась в социальных сетях. Руководство Первого канала дало комментарий на этот счет.

    Информацию о закрытии «Вечернего Урганта» сообщила телеведущая Ксения Собчак. Она подтвердила слухи в Сети, где распространялись кадры вывоза реквизита программы, пишет «Царьград».

    «Собачья чушь», — сообщили на Первом канале.

    Руководство вещателя уже не раз опровергала информацию о возможном расторжении контракта с шоуменом Иваном Ургантом. Сейчас на Первом канале в сетке вещания авторской программы ведущего нет.

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