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    Первый Android-телефон с вибрацией как у iPhone 13 Pro Max. Подробности о Poco F4 GT

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Первый Android-телефон с вибрацией как у iPhone 13 Pro Max. Подробности о Poco F4 GT

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    Компания Poco вчера представила свой флагманский смартфон Poco F4 GT, который по характеристикам и дизайну оказался переименованной копией смартфона Redmi K50 Gaming Edition.

    Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии, опубликовал заявление о том, что это первый Android-телефон с вибрацией как у iPhone 13 Pro Max.


    Poco F4 GT среди всех Android-смартфонов использует самый большой линейный двигатель по оси X от AAC Technology, называемый Cyber Engine. Он имеет эффективную полосу частот 50 Гц ~ 500 Гц и может достигать F0 при 130 Гц, как iPhone13. Эффект вибрации намного лучше, чем у линейний двигателей по оси Z.


    Ice Universe ·

    Первый Android-телефон с вибрацией как у iPhone 13 Pro Max. Подробности о Poco F4 GT

    В ходе презентации разработчики заявили, что Poco F4 GT получил, возможно, лучший вибромотор среди всех Android-смартфонов, а также добавили, что в игре Free Fire доступно более 90 эффектов вибрации.

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