Первые умные часы Google засняли вживую. Кто-то забыл Pixel Watch американском в ресторане

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Череда слухов о том, что Google вот-вот представит свои первые умные часы, получили живое тому подтверждение – счастливому посетителю одного из ресторанов США удалось вживую ознакомиться с устройством и сделать эти фото. Судя по всему, кто-то просто забыл прототип важной новинки, посещая общепит.





По предварительным данным Pixel Watch (кодовое название новинки – Rohan) должны были быть тонким устройством с круглым экраном – все так и есть. Увы, часы не загружались (светящийся логотип – это максимум того, на что способен прототип), так что оценить интерфейс не получится, но в целом он должен быть выполнен в то же минималистском ключе, что и экстерьер. В наличии Wear OS последней версии можно не сомневаться.





Человек, нашедший часы, так описывает нижняя панель: «выглядит как металл, но на ощупь – покрыта стеклом».









Ремешок крепится напрямую к корпусу при помощи какого-то хитрого механизма, соответственно, Pixel Watch несовместимы с ремешками для других устройств.

Как заряжается Pixel Watch – непонятно. Каких-то специальных отверстий для этого на корпусе не видно, а зарядного устройства на месте находки не было. Часы скорее всего будут поддерживать беспроводную зарядку, но и проводная тоже должна быть реализована.

Официальная премьера Pixel Watch ожидается на мероприятии Google I/O 11 мая. В этот день Google может представить и какие-то другие новинки. Например, ждут официальные подробности о Pixel 7.