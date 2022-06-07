Первые тесты беспилотных пассажирских аэротакси начнутся в России в 2024 году

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В подмосковном Сколково в 2024 году планируется начать тестирование беспилотного пассажирского аэротакси. Как заявил старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем, для этого потребуется согласовать ряд правовых моментов, которые будут определять схему испытаний поблизости от жилых районов.

В конце прошлого месяца фонд «Сколково» и правительство Москвы сообщили о создании специальной зоны для тестирования беспилотных авиасистем (БАС) в условиях мегаполиса. Там будут действовать ограничения, к примеру, высота полёта не должна превышать 100 метров.

На первом этапе разработчики собираются протестировать грузовые беспилотники, это намерены реализовать уже в сентябре текущего года. А до пассажирских версий дело дойдёт только через год.

Отметим, что на сегодня уже ряд компаний готовят свои аэротакси. Самыми перспективными считаются европейский Volocopter, китайский EHang и отечественный Hover. А в 2021 году электрическое аэротакси Joby Aero в США смогло пролететь 240 километров на одной зарядке.

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