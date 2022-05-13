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    Первые стычки: «Народные Новости» публикуют видео беспорядков под зданием парламента в Ереване

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Первые стычки: «Народные Новости» публикуют видео беспорядков под зданием парламента в Ереване

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    Лина Арменян / Народные Новости

    Специальный корреспондент «Народных Новостей» в Ереван опубликовал эксклюзивные кадры из Еревана, где в настоящее время проходит акция протеста под окнами парламента.

    Как сообщалось ранее, демонстранты заблокировали входы в третий корпус здания правительства, где расположен ряд министерств республики. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с лидерами протеста с целью не допустить столкновений.

    Тем не менее давки и первых стычек избежать не удалось. Сотрудники полиции попытались вывести сотрудников министерства, однако протестующие выдвинули условие, заявив, что выпустят только женщин.

    Спустя 1,5 часа оппозиция разблокировала здание и сейчас направляется в сторону Площади Франции.

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