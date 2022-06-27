Первые покупатели Haval Dargo в России начали получать свои автомобили

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Официальная премьера кроссовера Haval Dargo в России состоялась 8 июня, 9 июня начали принимать предварительные заказы, и вот сейчас дело дошло до передачи товарных автомобилей первым покупателям. Учитывая, что российский рынок сейчас не избалован новинками, это – событие.

Как сообщает источник, в автосалонах Санкт-Петербурга, Тамбова, Москвы и Краснодара прошли первые выдачи автомобилей клиентам.

Напомним, Haval Dargo представлен в России в четырех комплектациях. Все они оснащаются 2-литровым турбомотором мощностью 192 л.с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. За переднеприводный автомобиль просят от 3,2 млн рублей. За полноприводный – от 3,4 до 3,75 млн рублей.