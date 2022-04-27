Первые ноутбуки с видеокартой intel Arc A370M будут недешёвыми. Они должны выйти на глобальный рынок уже в мае

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Прошёл месяц, как Intel формально выпустила младшие мобильные видеокарты Arc на рынок, но сейчас они доступны только в новейших ноутбуках Samsung и только в Южной Корее. Однако в ближайшее время ситуация должна измениться к лучшему.





Уже в мае как минимум Asus, Acer и HP запустят свои ноутбуки с дискретными картами Arc. По крайней мере на это указывают данные ряда магазинов в США.

Мобильные ПК получат видеокарту Arc A370M — базовое решение семейства, стоящее на ступень выше Arc A350M. Такой адаптер располагает 1024 ядрами, 4 ГБ памяти и 64-разрядной шиной.

Что касается цен, пока те ноутбуки, о которых идёт речь, будут продаваться в ценовом диапазоне от 1400 до 2000 долларов. Так как это не геймерские ноутбуки, речь идёт в первую очередь вовсе не о производительности GPU, так что как-то сравнивать данные модели с другими игровыми мобильными ПК смысла нет.