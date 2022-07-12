Первые кадры сбитых в Энергодаре украинских дронов-камикадзе опубликовали в СМИ

Кадры с места уничтожения украинских дронов-камикадзе в Энергодаре попали в распоряжение СМИ, передает РИА Новости. Беспилотники удалось ликвидировать недалеко от Запорожской АЭС и городского тепловодоканала.
На снимках видно части разбившихся БПЛА, которые разлетелись в разные стороны. На заднем плане видны сооружения атомной электростанции.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по освобожденным ВС РФ населенным пунктам.
Так, по данным журналистов, украинская армия применила дрон-камикадзе для атаки по жилому району Энергодара в Запорожской области. Согласно заявлению военно-гражданской администрации города, удар был нанесен по домам мирных граждан.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.