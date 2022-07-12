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Первые кадры сбитых в Энергодаре украинских дронов-камикадзе опубликовали в СМИ

Первые кадры сбитых в Энергодаре украинских дронов-камикадзе опубликовали в СМИ
prt scr youtube.com/defenseupdate

Кадры с места уничтожения украинских дронов-камикадзе в Энергодаре попали в распоряжение СМИ, передает РИА Новости. Беспилотники удалось ликвидировать недалеко от Запорожской АЭС и городского тепловодоканала.

На снимках видно части разбившихся БПЛА, которые разлетелись в разные стороны. На заднем плане видны сооружения атомной электростанции.

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Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по освобожденным ВС РФ населенным пунктам.

Так, по данным журналистов, украинская армия применила дрон-камикадзе для атаки по жилому району Энергодара в Запорожской области. Согласно заявлению военно-гражданской администрации города, удар был нанесен по домам мирных граждан.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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