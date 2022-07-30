Первые кадры из колонии в Еленовке: как украинская артиллерия расстреляла «своих» из «Азова»*

Когда окопавшиеся на «Азовстали» националисты «Азова»* начали сдаваться в плен, стало ясно, что очень скоро они начнут рассказывать обо всех совершенных преступлениях, стремясь выторговать себе условия получше и срок по меньше. И действительно, видео с откровениями о расстрелах местных жителей и пытках пленных посыпались одно за другим.