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Первые кадры из колонии в Еленовке: как украинская артиллерия расстреляла «своих» из «Азова»*

Первые кадры из колонии в Еленовке: как украинская артиллерия расстреляла «своих» из «Азова»*
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Сегодня ночью по колонии в Еленовке, где содержались пленные украинские военнослужащие в том числе и националисты «Азова»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела), артиллеристы ВСУ нанесли удар с применением РСЗО. Об этом сообщил специальный корреспондент «Народных Новостей».

Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

То, что украинские военные приложат максимум усилий, чтобы скрыть информацию о своих преступлениях было понятно давно. Но предположить, что ради этого они станут убивать своих бывших сослуживцев было невозможно.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Когда окопавшиеся на «Азовстали» националисты «Азова»* начали сдаваться в плен, стало ясно, что очень скоро они начнут рассказывать обо всех совершенных преступлениях, стремясь выторговать себе условия получше и срок по меньше. И действительно, видео с откровениями о расстрелах местных жителей и пытках пленных посыпались одно за другим.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

И похоже, что кому-то в Киеве это доставило такие неудобства, что от излишне разговорчивых пленных решили избавиться одним махом.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Сделать это постарались с помощью залпа РСЗО, который пришелся точно на те помещения, в которых содержались военнопленные. На данный момент известно, что минимум 47 бывших украинских военнослужащих погибли и более 140 получили ранения различной степени тяжести.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Учитывая, как много и часто представители ВСУ рассказывают о точности HIMARS, которые и были применены, то о случайном попадании не может идти и речи.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости 
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Открытым остается только один вопрос – это было прямое указание командующего ВСУ Залужного или Зеленского? Потому что очень сомнительно, что такое решение принялось на уровне командира батальона.

* против членов организации в России возбуждены уголовные дела

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