Первые итоги переговоров между Украиной и Россией

Делегации встречались 28 февраля. Переговоры должны были начаться в 12:00 по московскому времени, но стартовали чуть позже. Встреча проходила в закрытом формате, перед ее началом журналистов попросили покинуть зал

Тема переговоров касалась ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию по освобождению Донбасса от гнета киевской власти.

Российская и украинская делегация сегодня определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения — советник Главы Офиса украинского Президента Подоляк “РФ и Украина обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время”, — сообщил советник Главы Офиса Зеленского Подоляк

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